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В Украине изменят штрафы за превышение скорости: названы сроки

8 октября 2019, 15:32

МВД планирует ряд законодательных инициатив.

Радар, TruCAM
Изменения штрафов планируется уже в 2020 году / Скриншот

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что Министерство внутренних дел инициирует изменение системы штрафов за превышение скорости движения.

Изменения штрафов планируется уже в 2020 году, рассказал он во время встречи с членами комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"(Министр внутренних дел) Арсен Аваков отметил, что на следующий год МВД планирует ряд законодательных инициатив, целью которых является повышение уровня безопасности дорожного движения, изменение системы штрафов за превышение скорости движения и снижение порога превышения (скорости) движения", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Аваков добавил, что МВД инициирует ряд изменений миграционного законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что украинским автомобилистам приготовили новые "подарки".

полиция ПДД штрафы превышение скорости Арсен Аваков
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