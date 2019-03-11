Штрафы вырастут в 10 раз: украинским автомобилистам приготовили новые "подарки"

Украинским автомобилистам приготовили новые "подарки" / фото: autocentre.ua

Сразу два законопроекта по новым водительским штрафам зарегистрировали в Раде.

Так, штрафы за не пристегнутый ремень безопасности законопроект №10131 предлагает поднять в 10 раз – до 510 грн.

Кроме того, штраф за нарушение правил перевозки детей также намерены поднять до 510 грн:

за перевозку детей ростом ниже 145 см без детского кресла;

за перевозку детей возрастом меньше 12 лет без детского кресла;

за перевозку детей до 16-ти лет в любых грузовых автомобилях;

за перевозку организованных групп детей в темное время суток.

За повторное правонарушение в течении года выложить придется уже 850 грн, уточняет законопроект №10130.

Читайте такжеНомера на машину в Украине: как меняются правила получения и сколько это теперь стоитРанее Рада объявила, что увеличивает штрафы за непристегнутый ремень безопасности в 17 раз. Однако на голосовании в декабре 2018 на принятие решения не хватило голосов.

Напомним, в Украине заработали новые правила парковки и правила ПДД: штрафы со скидками и эвакуация авто. Также вступили в силу новые правила дорожного движения и новые штрафы