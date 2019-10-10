Сутки не кормили: в Крыму арестовали проукраинского активиста Приходько

Олег Приходько отправлен в СИЗО на два месяца за украинскую символику / Фото: Крым.Реалии

В Симферополе суд в аннексированном Крыму арестовал на два месяца проукраинского активиста Олега Приходько, который был задержан сотрудниками российской ФСБ накануне.

Как сообщает ресурс Крым.Реалии, арестант будет находится в СИЗО до 10 декабря.

Близкие Приходько утверждают, что его в тюрьме не кормили с момента задержания. Родственники смогли передать ему еду уже непосредственно в зале суда, когда судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов заявил в комментарии изданию, что задержание Приходько можно рассматривать как похищение даже в рамках законов РФ.

Читайте такжеВ Крыму зареял флаг Украины: фотофактУточняется, что Приходько 9 октября российские силовики задержали и вывезли вместе с женой. В течение суток местонахождение активиста оставалось неизвестным.

Адвокат активиста Назим Шейхмамбетов утверждает, что задержанного намерены обвинить в "терроризме" и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ".

В феврале в доме Приходько селе Ореховое Сакского района прошли масштабные обыски. У активиста изъяли украинскую символику, флаги партии Свобода, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. Тогда Приходько отправили на допрос в Симферополь.

Напомним, президент Владимир Зеленский в рамках пресс-марафона заявил, что Украина не намерена поставлять воду в аннексированный Крым, однако Киев готов к переговорам с Симферополем, если это не будет идти вразрез с интересами страны.