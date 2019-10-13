Чиновник Луцкого горсовета исчез во время рыбалки

Алексей Веремийчик с женой Анной / Фото: Facebook/Алексей Веремийчик

В Волынской области 12 октября во время рыбалки на озере Любязь в Любешивском районе пропал директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексей Веремийчик.

Как сообщает ВолиньPost, чиновник рыбачил с тремя другими мужчинами на лодке, которую перевернули усилившиеся волны.

Трое мужчин остались возле лодки, а Веремийчик решил плыть к берегу, чтобы позвать на помощь, однако бесследно исчез.

Поиски Веремийчика ведутся, как с воздуха с применением авиации, так и водолазами. Задействован весь личный состав отделения полиции, кинологи, оказывают помощь и добровольцы-волонтеры. Остальных горе-рыбаков госпитализировали с переохлаждением в Любешевскую районную больницу.

/ Фото: Facebook/Владимир Нестеров

Спикер УГСЧС в Волынской области Владимир Нестеров сообщил в Facebook, что для поиска Веремйчика водолазы обследовали около 20 тысяч квадратных метров дна во время непосредственных погружений на озере Любязь.

"Поиски осложняются сильным заилением дна, видимость в воде озера составляет не более одного метра", - отметил он.

Напомним, уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова озвучила фамилии украинских моряков, поиск которых продолжается в Атлантическом океане в связи с крушением судна Bourbon Rhode.