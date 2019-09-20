Пожар в военном госпитале в Луцке: уничтожена крыша и верхний этаж

Спасатели эвакуировали пациентов и персонал госпиталя / Фото ГосЧС

В ночь на 20 сентября в Луцком гарнизонном военном госпитале произошел масштабный пожар - огонь полностью уничтожил крышу и часть верхнего этажа. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сообщение о возгорании на улице Сенаторши Левчановской поступило спасателям в 02:25 пятницы. Стоит отметить, что здание госпиталя находится на балансе Минобороны и имеет историческую ценность, так как здесь был монастырь ордена тринитариев.

Огонь охватил кровлю больничного корпуса. Площадь пожара составляла около 500 квадратных метров. В 3:12 пожар локализировали, а в 5:00 - ликвидировали.

Спасатели эвакуировали пациентов и персонал госпиталя. В целом эвакуирован 91 человек, из которых 7 больных - в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациентов госпиталя разместили в Луцкой городской клинической больнице.

На данный момент ведется разбор конструкций. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 13 сентября в Шевченковском районе Киева в складском помещении произошел масштабный пожар - огонь охватил 300 кв. м, обошлось без жертв и пострадавших.