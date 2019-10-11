Названы имена пропавших без вести в Атлантике украинских моряков

Судно Bourbon Rhode потерпело крушение в Атлантическом океане / Фото: Facebook/Людмила Денисова

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова озвучила фамилии украинских моряков, поиск которых продолжается в Атлантическом океане в связи с крушением судна Bourbon Rhode.

"Уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно – Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева — неизвестна", - написала чиновница в Facebook.

По словам Денисовой, Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс занимается координацией спасательной операции и делает все возможное в данной непростой ситуации.

"В рамках сотрудничества в деле защиты прав человека обратилась к Послу Франции по правам человека Франсуа Крокетту с просьбой поспособствовать эффективному поиску пострадавших граждан Украины", - акцентировала она.

Денисова напомнила, что 26 сентября 2019 года во время крушения в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode на борту находилось десять граждан Украины. Двое из них погибли, двое – спаслось, поиски остальных продолжаются.

Напомним, в компании Bourbon Offshore сообщили о том, что судно Bourbon Rhode, которое исчезло в Атлантическом океане недалеко от Мартиники, затонуло.

Как ранее сообщалось, 26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.