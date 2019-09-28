В Атлантике затонуло судно: стало известно о спасении украинских моряков

Судно Bourbon Rhode затонуло в Атлантическом океане / vesselfinder.com

С затонувшего в Атлантическом океане у берегов Мартиники судна Bourbon Rhode спасены трое членов экипажа.

Среди спасенных моряков оказались двое украинцев, сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации судовладельца, троих членов экипажа спасли. Два из них – граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич в своем аккаунте в Twitter.

/ @VasylKyrylych

Напомним, ранее сообщалось, что 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

По данным ряда источников, на борту могут быть десять украинцев.