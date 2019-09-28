Судно попало в шторм: в Атлантике пропал буксир с украинцами на борту

Буксир Bourbon Rhode / ©MARINETRAFFIC.COM

Неподалеку от острова Мартиника в Атлантическом пропало судно Bourbon Rhode с украинцами в составе экипажа на борту.

"26 сентября 2019 года в Атлантическом океане примерно в 1200 морских милях от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины", - сообщил УНИАН заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

Дипломат подчеркнул, что поисковую операцию проводит французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC).

"Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца", - добавил Кирилич.

Напомним, ранее сообщалось, что нигерийские пираты захватили в заложники украинских моряков.