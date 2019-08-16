Захват пиратами моряков у берегов Камеруна: в МИД назвали число украинских заложников

16 августа 2019, 19:20

Украинский моряк был членом экипажа судна Marmalaita.

Marmalaita
Пираты атаковали судно Marmalaita / www.vesselfinder.com

Возле берегов Камеруна в результате нападения пиратов на два торговых судна захвачен один украинский моряк, сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает комплекс мер по освобождению захваченного пиратами украинского моряка", - подчеркнул он в комментарии УНИАН.

При этом он уточнил, что из числа захваченных возле Камеруна моряков был только один украинец.

Читайте такжеВ Индии оправдали украинцев из судна охотников за пиратамиКак стало известно из осведомленных источников, украинец был членом экипажа судна Marmalaita.

Отметим, что согласно информации ресурсов слежения судов, ранее судно Marmalaita имело название Thorco Conquest и Julietta.

Напомним, ранее сообщалось, что нигерийские пираты захватили в заложники украинских моряков.

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МИД заложники пираты моряки
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