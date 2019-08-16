Пираты захватили в заложники украинских моряков у берегов Камеруна: первые подробности

Украинских моряков захватили пираты / Вести.ru

В четверг, 15 августа, в территориальных водах Камеруна два торговых судна подверглись нападению пиратов, в результате восемь украинских и девять китайских моряков были похищены.

По данным чиновника в камерунском порту Дуала, всего были похищены 17 китайцев и украинцев, сообщает France24 со ссылкой на Agence France-Presse.

Эту информацию подтвердил представитель сил безопасности Камеруна на правах анонимности.

О похищении стало известно из источников камерунских Военно-морских сил и порта Дуала, но сначала точное количество захваченных моряков и их гражданство не были известны.

Читайте такжеВ Индии оправдали украинцев из судна охотников за пиратамиИсточник в ВМС Камеруна сообщил, что похитителями, вероятно, являются нигерийские пираты. Силы безопасности Камеруна начали поисковые работы.

Как рассказали в МИД России, в районе камерунского порта Дуала пираты захватили грузовое судно Мармалайт, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Нападавшие взяли в плен восемь членов экипажа, в том числе трех россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что нигерийские пираты захватили в заложники украинских моряков.