У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцем на борту

Пираты намерены требовать выкуп за захваченное судно / Фото: Fox News

У побережья Нигерии 22 сентября пираты захватили 12 членов экипажа швейцарского суда, включая моряков из Украины, Филиппин, Словении, Румынии, Хорватии и Боснии.

Как сообщает Радио Свобода, корабль направлялся из города Лагос в порт Харкорт.

Отмечается, что Нигерийское агентство морского управления и безопасности обнародовало информацию об инциденте 23 сентября. По официальным данным, семеро моряков являются гражданами Филиппин, и по одному сотруднику из Словении, Румынии, Хорватии, Боснии и Украины.

Украинские дипломаты инцидент пока публично не прокомментировали. Однако в Нигерии констатируют, что похищение суден с целью выкупа – это серьезная проблема этой страны в последние годы.

Напомним, суд Индии оправдал 3 украинцев, задержанных в 2013 году по обвинению в незаконной перевозке оружия. Они были членами экипажа американской компании AdvanFort.