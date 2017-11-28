В Индии оправдали украинцев из судна охотников за пиратами

Суд Индии оправдал 3 украинцев, задержанных в 2013 году по обвинению в незаконной перевозке оружия. Они были членами экипажа американской компании AdvanFort

DW сообщает, что суд отменил приговор в виде пяти лет лишения свободы от 2016 года.

Судья аргументировал свое решение недостаточным количеством доказательств нарушения судном территориальных вод Индии. Он также отметил, что какую-либо угрозу стране судно и экипаж не представляли.

На момент ареста на корабле находились граждане Украины, Великобритании, Индии и Эстонии. Судно задержали у берегов штата Тамил-Наду в октябре 2013 года. На борту обнаружили 35 автоматов и более 5700 единиц боеприпасов.

Представители американской компании AdvanFort объяснили, что оружие на борту судна было по причине участия корабля в операции по борьбе с пиратством. В территориальных водах Индии судно оказалось из-за нехватки топлива.

Напомним, береговая охрана Индии задержала следовавшее судно Seaman Guard Ohio, на борту которого находились 35 вооруженных человек. Необходимых документов на огнестрельное оружие у экипажа не было, объяснить цель своего пребывания в территориальных водах Индии они также не смогли. Членов экипажа арестовали и в 2016 году осудили.