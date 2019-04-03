Нигерийские пираты захватили в заложники украинских моряков

Пираты / Fox News

Группа вооруженных нигерийских пиратов высадилась на борт контейнеровоза Contship Oak, стоявшего на якоре в Дуала (Камерун), забрала все ценные вещи, взяла в заложники четырех членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении. Об этом сообщает Морской информационный центр на своей странице в Facebook.

"К нам поступило обращение от родственников одного из украинских моряков, которые сообщили, что среди заложников есть украинцы. Информация о происшествии была немедленно передана в МИД Украины, а также консулу Украины в Нигерии. Семье была предложена помощь специалистов и оказана всяческая поддержка", - говорится в сообщении Морского информационного центра.

Напомним, 22 сентября 2018 года нигерийские пираты захватили 12 членов экипажа швейцарского суда, включая моряков из Украины, Филиппин, Словении, Румынии, Хорватии и Боснии.