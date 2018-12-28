РФ наотрез отказалась вести в Минске переговоры по обмену заложниками и пленными - Геращенко

Ирина Геращенко / Facebook

Россияне окончательно отказались от проведения видеоконференции по поводу освобождению украинских заложников и обмену пленными с боевиками "Л/ДНР".

Такую информацию через свою страницу в социальной сети Facebook обнародовала первый замглавы Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ на переговорах по урегулированию военного конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

Читайте такжеГеращенко объяснила, почему Путин затеял с Украиной "войнушку" на Азове"Россияне и их марионетки из ОРДЛО окончательно отказались от проведения видеоконференции гуманитарной подгруппы 29 декабря для согласования освобождения заложников. Вынуждена констатировать и пассивную позицию координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе", - написала она.

Геращенко также сообщила, что в связи со сложившейся ситуацией обратилась с инициативой к ТКГ о немедленном проведении совместного заседания с гуманитарной подгруппой вопросу освобождения заложников.

"Чтобы в присутствии Евгения Марчука, Мартина Сайдика и Бориса Грызлова можно было пройтись по каждой фамилии во всех возможных списках и все-таки разблокировать освобождение заложников", - подытожила она.

Напомним, ранее Геращенко рассказала, что в Украине настаивают на переносе на переносе переговоров по Донбассу из Минска.