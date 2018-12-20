В Украине настаивают на переносе переговоров по Донбассу из Минска

Украинская делегация не хочет больше заседать в Минске / Фото: Facebook/Ирина Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая представляет Украину на переговорах Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, заявила о необходимости переноса встреч из Минска на нейтральную территорию.

"Сегодняшнее подписание Путиным военной доктрины союзного государства вместе с Беларусью еще больше ставят под сомнение заявленную Минском нейтральность. Это исключительно мое мнение, но – возможно, мирные переговоры стоит перенести в действительно нейтральную страну", - написала политик в Facebook.

Геращенко высказала слова благодарности Беларуси за предоставленную площадку для переговоров, но акцентировала, что нейтральность в данном случае важнее комфорта.

Политик заявила, что на Генассамблее ООН за резолюцию по демилитаризации Азовского и Черного морей показательным стало голосование Казахстана.

"Впервые Казахстан воздержался, и это действительно нейтральная позиция. Возможно и действительно стоит перенести переговорную площадку в Астану?" – отметила Геращенко.

Напомним, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился перевести деятельность органов власти государства исключительно на казахский язык, полностью отказавшись от русского.