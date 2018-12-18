"Приспешники США": в России огрызнулись на украинскую резолюцию Генассамблеи ООН

В Совете Федерации отреагировали на резолюцию Генассамблеи ООН / Правда-ТВ

Против резолюции Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей проголосовали 19 государств, а еще 72 страны воздержались во время голосования, заявила российский сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева.

"Абсолютное большинство уже у США и их приспешников отсутствует. Мы прекрасно понимаем (а теперь уже выстроены составляющие того кризиса в Украине, который был спровоцирован в 2014 году), кто его (кризис, — ред.) инсценировал, организовывал — это группа западных партнёров: США, Германия, Франция — то ядро НАТО, которое существует, и, соответственно, сейчас они будут продолжать действовать в том же ключе", — подчеркнула Тимофеева в комментарии rt.com.

Она также решила, что нынешний режим в Украине "создавался для тарана России".

"Он поддерживается во имя этого… дальше конфликт они будут только поощрять. Это показано, в частности, и этим голосованием в ООН", — сделала умозаключение российский сенатор.

Отметим, что Российская Федерация, Беларусь, Сербия и еще 16 стран на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке не поддержали инициированную Украиной резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

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В частности, против проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Среди стран, которые воздержались при голосовании, - Китай, Казахстан, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, Пакистан, Катар, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и другие.

Напомним, президент Петр Порошенко инициировал запрет российским судам заходить в европейские и американские порты из-за блокады РФ прохода судов через Керченский пролив.