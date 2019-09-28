Судовладелец подтвердил гибель буксира в Атлантике с украинцами на борту

Судно Bourbon Rhode затонуло в Атлантическом океане / ©MARINETRAFFIC.COM

В компании Bourbon Offshore сообщили о том, что судно Bourbon Rhode, которое исчезло в Атлантическом океане недалеко от Мартиники, затонуло.

В настоящее время поиски 11 пропавших членов экипажа, среди которых - граждане Украины, продолжаются, передает Gcaptain.com.

"Подтверждено, что судно затонуло. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ранее во время поисковой операции была обнаружена спасательная лодка с тремя членами экипажа (среди них - двое граждан Украины). Спасенных моряков доставили на борт коммерческого судна, которое оказало помощь, и они в настоящее время находятся под наблюдением медиков.

Как сообщает Marine Bulletin, всего на борту корабля находились 14 человек. Судно вышло из провинции Лас-Пальмас (Канарские острова) и направлялось в Джорджтаун, столицу южноамериканской страны Гайана. Сигнал о бедствии корабль подал еще 26 сентября.

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Напомним, 26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что трое членов экипажа спасены, двое из них - украинцы.