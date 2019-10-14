Пристайко высказал мнение о федерализации Украины по требованию России

Дипломат заявил, что это требование Кремля не может быть выполнено.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не пойдет на федерализацию как условие мира на Донбассе по требованию Москвы.
"У Украины есть четкие "красные линии". Первое — Украина останется унитарным государством. Второе — она не будет изменять свою конституцию, и осуществлять некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье — мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением, и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит", - цитирует главу МИД Интерфакс-Украина.
Пристайко подчеркнул в своей речи в Брюсселе на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам необходимость полного вывода российских войск и контролируемых страной-агрессором военизированных формирований, а также восстановление контроля Киевом над украинско-российской границей.
Напомним, так называемый План Б по Донбассу, который представлен как альтернатива минским соглашениям, поддержали страны-члены ЕС.
Как ранее сообщалось, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран Евросоюза в Люксембурге намерен предложить "дожать" Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.