Пристайко высказал мнение о федерализации Украины по требованию России

Пристайко подчеул, что Украина не будет федерализирована, как этого хочет Россия / УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не пойдет на федерализацию как условие мира на Донбассе по требованию Москвы.

"У Украины есть четкие "красные линии". Первое — Украина останется унитарным государством. Второе — она не будет изменять свою конституцию, и осуществлять некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье — мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением, и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит", - цитирует главу МИД Интерфакс-Украина.

Пристайко подчеркнул в своей речи в Брюсселе на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам необходимость полного вывода российских войск и контролируемых страной-агрессором военизированных формирований, а также восстановление контроля Киевом над украинско-российской границей.

Напомним, так называемый План Б по Донбассу, который представлен как альтернатива минским соглашениям, поддержали страны-члены ЕС.

Как ранее сообщалось, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран Евросоюза в Люксембурге намерен предложить "дожать" Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.