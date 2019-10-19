Подозревают "дядь из конторы": на Донбассе нашли мертвым агента ФБР - СМИ

Билли Рейли должен был "заняться исследованием" бойцов "ДНР" / Фото facebook.com/daniel.fulton

На временно оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе нашли мертвым внештатного сотрудника ФБР – американец Билли Рейли был жестоко убит. В ФБР отрицают, что отправили своего агента на задание, а боевики обвиняют ФСБ России в смерти американца.

Американец Билли Рейли занимался слежкой за исламскими террористами на Ближнем Востоке и вычислял людей, интересующихся джихадом. После того как летом 2014 года в Украине был сбит малайзийский боинг, ему поручили "заняться исследованием" бойцов "ДНР". В 2015 году Рейли отправился на ростовскую базу движения "Новороссия". Там он заполнил анкету добровольца под именем Василий. На территорию "ДНР" американец планировал попасть через Ростов-на-Дону в составе автоколонны с гуманитарной помощью.

Через некоторое время Рейли исчез при невыясненных обстоятельствах, пишет Медуза со ссылкой на расследование The Wall Street Journal. После 25 июня родители Рейли больше не получали сообщений от сына, а 3 июля в районе Ростова-на-Дону телефон Билли перестал выходить на связь. Сепаратисты утверждали, что он в ФСБ, но спустя три года в Донецкой области нашли его тело. В частности, труп Рейли был обнаружен 10 июля 2015 года в водохранилище вблизи украинского села Дибровка неподалеку от границы с Россией. Согласно свидетельству о смерти, причиной гибели стали "проникающие ножевые ранения в область грудной клетки". Рейли похоронили в Шахтерске, в 36 километрах от Дибровки.

В свою очередь, ФБР отрицает свою причастность к командировке агента и называет его поездку самовольным "путешествием".

"ФБР никогда не направляло Уильяма Рейли за границу для выполнения заданий ФБР", - говорится в ответе бюро WSJ.

Однако, после публикации расследования вербовщик "Новороссии" Михаил Полынков заявил, что Рейли жив.

"Его нужно в СМЕРШ отправить. Нужно как следует проверить - ставлю на то, что он засланный казачок", - писал Полынков в мае 2015 года.

В июне того же года, утверждает Полынков, Билли увезли "дяди из конторы".

"Участь шпиона более чем логична. Можно было бы просто поздравить СМЕРШ с отлично выполненной работой", - резюмирует боевик.

Напомним, в Италии суд присяжных города Павии опубликовал мотивационную часть приговора солдату Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву за якобы причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе 5 лет назад.