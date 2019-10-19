Стремительное вымирание: в Украине снова сократилась численность населения

За август население Украины сократилось на 20,9 тысяч человек.
За первые восемь месяцев 2019 года численность населения Украины сократилась на 177 тысяч человек.
По данным Государственной службы статистики, на 1 сентября 2019 года численность населения в Украине составляла 41 976,2 тысяч человек.
Таким образом за август население сократилось на 20,9 тысяч человек, отмечается в сообщении Госстата.
"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших — 53 рожденных", — добавили в ведомстве.
При оценке численности населения не были учтены аннексированные Крым, Севастополь и оккупированные Россией районы Донбасса.
Напомним, ранее демограф рассказала, почему вымирание украинцев неминуемо.