Стремительное вымирание: в Украине снова сократилась численность населения

За август население Украины сократилось на 20,9 тысяч человек / фото: labelleza.ru

За первые восемь месяцев 2019 года численность населения Украины сократилась на 177 тысяч человек.

По данным Государственной службы статистики, на 1 сентября 2019 года численность населения в Украине составляла 41 976,2 тысяч человек.

Таким образом за август население сократилось на 20,9 тысяч человек, отмечается в сообщении Госстата.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших — 53 рожденных", — добавили в ведомстве.

При оценке численности населения не были учтены аннексированные Крым, Севастополь и оккупированные Россией районы Донбасса.

Напомним, ранее демограф рассказала, почему вымирание украинцев неминуемо.