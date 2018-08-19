Европейский тип репродукции: демограф рассказала, почему вымирание украинцев неминуемо

Показатели рождаемости в Украине лучше, чем в Европе, заявила демограф / uralpolit.ru

Исходя из общемировых демографических тенденций сокращение численности населения Украины в последние десятилетия было "неминуемым", заявила академик Национальной академии наук и директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

"Для того чтобы население страны не уменьшалось, важно, чтобы на 100 женщин приходилось 213-215 детей. Такого в Европе нет уже нигде. Так что мы [Украина] находимся вполне в европейском типе репродукции", - отметила она в инетрвью "Новому времени".

Либанова подчеркнула, что показатели рождаемости в Украине сейчас лучше, чем во многих европейских странах.

"У нас показатель рождаемости 1,6, в большей части Европы - 1,3. Детей с коэффициентом 2,15 украинская женщина не рожает с конца 60 х годов прошлого века. Это создает воронку снижения рождаемости. С каждым новым поколением меньше молодых людей, меньше тех, кто рожает. Меньше рождаемость", - добавила демограф.

Напомним, ранее Либанова заявила о том, что европейская нация уходит с мировой цивилизационной арены, а Украине придется пережить наплыв в страну мигрантов.