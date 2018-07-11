Украине придется пережить наплыв мигрантов, но жить рядом с ними будет спокойно - демограф

Европейская нация уходит с мировой цивилизационной арены, а Украине придется пережить наплыв в страну мигрантов.

Такое мнение в эфире Радио Свобода выразила директор Института демографии и социальных исследований Национальной Академии наук Украины, академик Элла Либанова.

"Население уменьшается, стареет, не воспроизводится, разъезжается. Это то, что характерно для большинства европейских стран: население стареет и сокращается. Просто у нас оно еще и разъезжается, а там нет... если вы пройдете по Борщаговке, то население уже изменилось. Конечно, это далеко не Лондон и не Париж, чайна-таунов у нас еще нет, но это все в перспективе", - отметила демограф.

Читайте также Мигрантов в Украине нет только по причине ее бедности

По ее словам, Украина будет переживать наплыв мигрантов иначе, чем воспринимали его в России.

"Я думаю, в украинском обществе это будет происходить совершенно по-другому. У нас нет ксенофобии, есть непонимание других наций, но это в силу того, что мы всегда жили в славянской среде. Конечно, нам непривычен образ поведения и культура мусульман, но такого отторжения я не вижу. Мне кажется, это все преходящее. Когда мы начнем жить рядом с ними, мы будем жить спокойно", - считает Либанова.

Она выразила уверенность в том, что Украину мигранты пока рассматривают как транзитную страну: в основном приезжают с тем, чтобы потом ехать в более развитую страну с более щедрой системой социальной поддержки.

Ранее глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал предупредил украинцев о нашествии не попавших в Европу беженцев.