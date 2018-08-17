С января украинцев стало на 120 тысяч меньше

Население Украины продолжает стремительно сокращаться / "24 Канал"

По состоянию на 1 июля 2018 года в Украине проживает 42 млн 263,9 тыс. человек. Обработка данных велась на протяжении полутора месяцев; результаты обнародовали в пятницу, 17 августа

В течение января-июня 2018 года численность населения страны уменьшилась на 122,5 тыс. лиц. Число умерших по-прежнему превалирует над числом родившихся: на 100 Читайте такжеВ Украине проведут первую за 18 лет перепись населения: названа датаумерших украинцев фиксируется только 55 новорожденных, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Ранее министр соцполитики Украины Андрей Рева утверждал, что перепись населения Украины должна пройти в 2020 году. По его словам, отсутствие четкого понимания, сколько жителей в Украине, влияет на планирование развития страны.

Напомним, по данным Госстата, численность населения Украины только за январь 2018 года сократилась на 21 500 человек. По состоянию на 1 февраля 2018 года, на территории страны проживало 42 364 900 граждан.