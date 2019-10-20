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На кинофестивале в Севастополе показывают фильмы о Донбассе и Крыме

20 октября 2019, 19:06

В рамках мероприятия также будут представлены работы о войне в Сербии и истории России.

/ Фото: Крым.Реалии

В Севастополе 19 октября открылся российский кинофестиваль Святой Владимир, на котором будут представлены 52 киноленты, среди которых фильмы об аннексии Крыма Севастополь: выученные уроки украинской истории и Крым: хроника Русской весны.

Организаторы, как сообщает Крым.Реалии, охарактеризовали мероприятие, как фестиваль фильмов духовно-нравственного содержания.

В ходе кинофестиваля зрители смогут также посмотреть ленты о боевиках "ДНР", военных событиях в Сербии и истории России.

В конкурсную комиссию входят крымские священники УПЦ МП, а возглавил ее российские режиссер Юрий Кара. Председатель жюри отметил, что основная цель фестиваля – "показывать не ту пошлость, которая идет по Первому каналу".

Организаторы планируют 43 работы показать вне конкурса. Демонстрация ильмов будет проходить в кинотеатрах Севастополя Москва и Победа. Как известно, кинофестиваль Святой Владимир проходит в Севастополе в пятый раз.

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