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"Что зимой, что летом": в Сети опубликовали обезлюдевшие пляжи в Крыму

20 октября 2019, 11:28

Несмотря на победные реляции россиян и "местных властей" аннексированный Крым никак не может похвастаться толпами туристов.

После аннексии полуострова Крым Россией основообразующая туристическая отрасль продолжает стагнировать.

Соответствующий пост и фотография пустынных пляжей был опубликовано в сервисе микроблогов Twitter.‏"Зимой и летом людей-то нету... Щелкино", - написала блогер "Roksolana Today & Крым25%".

К слову, ранее поставленные россиянами оккупационные власти Крыма неоднократно заявляли о "гигантском наплыве туристов". Однако, местные жители и коммерсанты утверждают, что с отдыхающими ситуация крайне сложная и малоденежная.

Напомним, ранее в Крыму показали "высокий сезон" туризма, с опустевшими пляжами и кафе.

Россия туризм аннексия Крыма Украина
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