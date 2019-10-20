"Что зимой, что летом": в Сети опубликовали обезлюдевшие пляжи в Крыму

После аннексии полуострова Крым Россией основообразующая туристическая отрасль продолжает стагнировать.

Соответствующий пост и фотография пустынных пляжей был опубликовано в сервисе микроблогов Twitter.‏"Зимой и летом людей-то нету... Щелкино", - написала блогер "Roksolana Today & Крым25%".

К слову, ранее поставленные россиянами оккупационные власти Крыма неоднократно заявляли о "гигантском наплыве туристов". Однако, местные жители и коммерсанты утверждают, что с отдыхающими ситуация крайне сложная и малоденежная.

Напомним, ранее в Крыму показали "высокий сезон" туризма, с опустевшими пляжами и кафе.