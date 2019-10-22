Российский эксперт пояснил, почему Крымский мост обречен

Крымский мост ждет печальное будущее / Фото: Reuters

Российский гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар призвал ради собственной безопасности не ездить по Крымскому мосту, который построили оккупанты.

Медовар отметил, что мост, на котором уже обрушился тоннель, обречен.

"Как они могут осуществлять перевозки, если тоннель провалился? Как я понимаю, вообще никаких ж/д перевозок не может быть, у них не может две линии – на грузовые и пассажирские перевозки", – сообщил он интервью украинским СМИ.

Гидрогеолог отметил, что его друзья знают, на чем стоит Крымский мост, поэтому по нему не ездят. К этому же он призвал и всех "нормальных людей".

"Зачем рисковать своим здоровьем и своей жизнью?", – отметил Медовар.

Российский гидрогеолог также рассказал, какие ошибки допустили оккупанты при строительстве. В строительных нормах было написано, что в сейсмических районах арочные мосты могут строиться только на скальном основании. В Керченском проливе более 1000 м вглубь полутвердых, песчаных, обводненных глин, и, по старым нормам, строить на этих глинах ничего нельзя.

"Этот ненужный большинству мост строился только для одного человека", - считает эксперт.

Медовар уверен, что тех, кто построил мост, нужно судить, так как они нарушили закон.

"Представьте себе, если хлопнет грязевой вулкан, глина поднимется выше и уйдет из-под опоры, и опора рухнет. Она же стоит пятками на глине, и это довольно серьезная вещь на самом деле. Этот ненужный большинству мост строился только для одного человека. На него выкинули кучу денег, и я уверен, что эксплуатационные расходы превысят стоимость строительства самого моста. К эту все идет", – резюмировал Медовар.

Напомним, военный эксперт, полковник Олег Жданов считает, что Крымский мост может стать очень полезным для Украины, когда ныне оккупированный полуостров вернется под юрисдикцию Киева. При этом он согласился с тем, что построенный оккупантами мост – ненадежен, есть проблемы не только с экологией, но и с геофизикой.

"Потому дай бог, чтобы он простоял", - отметил Жданов.