Лишь бы выстоял: эксперт рассказал о пользе Крымского моста для Украины

Олег Жданов рассказал о пользе Крымского моста для Украины / УНИАН

Крымский мост, который на днях "обложило" огромными бомбами, может стать очень полезным для Украины, когда ныне оккупированный полуостров вернется под юрисдикцию Киева. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Олег Жданов.

Он согласился с тем, что построенный оккупантами мост – ненадежен, есть проблемы не только с экологией, но и с геофизикой.

"Потому дай бог, чтобы он простоял. С точки зрения экономики, этот мост – очень хорошее сооружение. Если мы вернем Крым под юрисдикцию Украины, то для нас, опять-таки с точки зрения экономики и транспортной развязки, мост будет полезным приобретением", - отметил Жданов.

Эксперт уточнил, что хотя Крымский мост немного ограничивает работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, но, тем не менее, в целях развития транспортной инфраструктуры со странами Кавказа и Закавказья мост Украине пригодится.

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Напомним, РФ дала старт строительству Керченского моста в апреле 2015 года, а 15 мая 2018-го была открыта автодорожная часть сооружения. На Крымском мосту также решили проложить железную дорогу. Аркадий Ротенберг говорил, что поезда по мосту начнут ездить в декабре 2019-го. Недавно было зафиксировано, как через Крымский мост оккупанты перегоняли боевую авиацию.