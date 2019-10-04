Крымский мост "обложило" огромными бомбами

Взрывоопасные предметы извлекли из воды / Фото 82.mchs.gov.ru

В районе Крымского моста, которому рано или поздно прогнозируют обрушение, обнаружили две огромные авиационные осколочные бомбы, а также одну гранату времен Второй мировой войны.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС оккупантов, в 20 метрах от моста, который соединяет соединяет аннексированный полуостров с Краснодарским краем РФ, в воде обнаружили две авиационные осколочные бомбы весом 10 кг и 2,5 кг, а также одну гранату. Сообщается, что все взрывоопасные предметы были извлечены и доставлены на полигон для уничтожения.

Напомним, ранее через Крымский мост оккупанты перегоняли боевую авиацию.

РФ дала старт строительству Керченского моста в апреле 2015 года, а 15 мая 2018-го была открыта автодорожная часть сооружения. На Крымском мосту также решили проложить железную дорогу. Аркадий Ротенберг говорил, что поезда по мосту начнут ездить в декабре 2019-го.