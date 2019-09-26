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"В любом случае развалится": российский ученый спрогнозировал судьбу Крымского моста

26 сентября 2019, 06:01

Эксперт считает, что мост оккупантов ждет разрушение.

Крымский мост
Крымский мост / Reuters

Крымский мост ждет скорое разрушение из-за запуска поездов.

Такое мнение высказал в комментарии Обозревателю российский гидрогеолог Юрий Медовар.

"Если железнодорожные перевозки будут запущены на регулярной основе, будут проседать сваи и так называемые опоры, которые на них стоят. Все зависит от массы поездов, которые будут пропускать. Но осадка будет обязательно", – сказал Медовар.

По его словам, мост не выдержит нагрузок, так как его арочная конструкция не предназначена для движения  тяжелых габаритных поездов.

"Когда идет большой состав, то локомотив проходит арку и часть вагонов оказываются на ней, а часть ниже. Нагрузка будет распределяться очень неравномерно. Поэтому сейчас на мосту ставят море датчиков горизонтальных колебаний. Будут смотреть, как поведут себя стыки", – добавил гидрогеолог.

Кроме того, арочный мост был взведен в сейсмическом районе не на скальном основании, и угроза его обрушения вполне реальна.

"Полутвердые водонасыщенные глины, которые лежат под мостом, не держат той нагрузки, которую держит гранитный массив. Они будут проседать. Мало того, что арка весит 10 тыс. тонн, так еще 5 тыс. – поезд. Просадка будет обязательно. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра – мост в любом случае должен развалиться. Природу не обманешь", – считает Медовар.

Напомним, РФ дала старт строительству Керченского моста в апреле 2015 года, а 15 мая 2018-го была открыта автодорожная часть сооружения. На Крымском мосту также решили проложить железную дорогу. Аркадий Ротенберг говорил, что поезда по мосту начнут ездить в декабре 2019-го.

Ранее эксперт пояснил значение Крымского моста.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Крым Крымский мост
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