"Необходим в военных целях": эксперт пояснил значение Крымского моста

Крымский мост Россия может использовать в милитаристских целях / Most.Life

Возведенный недавно Крымский мост, соединивший аннексированный Крым и материковую часть России в Керченском проливе, наиболее восхваляется людьми, подверженными российской пропаганде.

Как отметил во время чата в Главреде генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, для российского государства этот мост практического значения не имеет.

"Крымский мост для россиян (не столько для государства как такового, сколько для российских граждан, подверженных кремлевской пропаганде) является, в первую очередь, символом, подчеркивающим воссоединение Крыма с Россией", - отметил он.

По словам Романенко, России нужен мост для использования в военных целях, а не для туризма и прочих гуманитарных вопросов.

Читайте также"Это не Россия!": В Сети посмеялись над сканированием авто на Крымском мосту"Однако на практике эта конструкция в большей степени необходима для использования в военных целях, но сама по себе малоэффективна для экономики Крыма или российских областей и коммуникации людей", - констатировал он.

Эксперт напомнил, что испытывал мост лично президент Владимир Путин. Поэтому для одних это имеет чрезвычайно важное значение, а для их оппонентов, наоборот, стало символом непринятия данного строения.

"Как известно, Крымский мост открывал и испытывал сам "царь" Путин, что придает особое значение этому сооружение и вызывает резкое неприятие тех, кто умаляет роль и значение моста", - подытожил он.

Напомним, в аннексированном Российской Федерацией Крыму текущий год ознаменовался худшим за три года туристическим сезоном, несмотря на открытие Крымского моста.

Как ранее сообщалось, Крымский мост, в который Россия вбухает еще 128 миллиардов, продолжает проседать, нанося непоправимый экологический ущерб Азовскому и Черному морям.