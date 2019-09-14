Даже мост не помог: туристический сезон в Крыму стал худшим за три года

Крым / Фото: Крым.Реалии

В аннексированном Российской Федерацией Крыму текущий год ознаменовался худшим за три года туристическим сезоном. На полуостров приехали лишь 700 тысяч отдыхающих, сообщил в Facebook бывший министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев.

По его словам, преимущественное большинство туристов приезжали именно из РФ.

"В этом году за восемь месяцев Крым принял 700 000 отдыхающих, 600 000 из них – жители РФ. Этот сезон стал худшим за последние три года. Мост не помог", - говорится в сообщении.

Плохой сезон на полуострове экс-министр объяснил сокращением потока туристов из Украины и ростом цен на услуги.

"К слову, этот факт легко отследить по динамике стоимости гостиничных номеров. По сравнению с 2013 годом, цены на отдых в крымских баз отдыха уже в 2016 году увеличились на 40%, а сейчас, в 2019-м - уже на 70-90%", - сообщил Лиев.

Также он подчеркнул, что большинство российских туристов – бюджетники которые получили путевки в регионах.

Напомним, что команда президента Владимира Зеленского подготовила несколько вариантов возвращения Крыма.