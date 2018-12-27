Друг Путина сказал, когда по Крымскому мосту начнут ходить поезда

По Крымскому мосту поезда начнут ходить в декабре 2019-го, сообщил Аркадий Ротенберг / most.life

Российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг утверждает, что эксплуатация железной дороги на построенном РФ мосту через Керченский пролив в захваченный Крым (Крымский мост или Керченский мост) начнется в декабре 2019 года.

Задачи, поставленные на 2018 год, выполнены, рассказал управленец на заседании оперативного штаба Росавтодора по строительству Керченского моста, сообщает инфоцентр Крымский мост.

По словам миллиардера, завершены свайные работы, готовы все опоры под железную дорогу.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — эксперт"Активно ведется укладка рельсов — верхнее строение пути готово уже на двух из восьми участках", — заявил Ротенберг.

"Новый, 2019 год, начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию", — утверждал миллиардер.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.