"Это вообще караул": российский ученый назвал очень серьезную проблему Крымского моста

Автомобильная часть Крымского моста опущена практически до уровня моря, ее будет заливать волнами при шторме, предупредил ученый / Скриншот видео с youtube.com

Автомобильная часть построенного Российской Федерацией моста через Керченский пролив в захваченный Крым (Крымский мост или Керченский мост) опущена практически до уровня моря, ее "просто будет заливать волнами при шторме, это вообще караул".

Проектировщики Крымского моста — "м*даки", они поставили слишком много опор, на которых лежит полотно, рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар Обозревателю.

По его словам, из-за того, что опоры очень часто стоят, изменился водный обмен между Азовским и Черным морями, от этого гибнут редкие краснокнижные дельфины, которые живут только в Азовском море.

"…И что еще получилось, проход для суден очень низкий, его нужно было поднять, но понятно, что там все делалось для того, чтобы не пропускать украинские суда в Азовское море", — отметил собеседник.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — эксперт"Еще один момент, что при большом течение, они примерно в два раза уменьшили широту потока, тем самым увеличив скорость течения, которая приходится как раз на основные опоры. Это значит, что будет увеличен вынос из-под опор илов, полутвердых глин и прочего, что серьезно влияет на устойчивость этих опор", — добавил ученый.

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг похвастался, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.