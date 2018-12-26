"Это вообще караул": российский ученый назвал очень серьезную проблему Крымского моста

26 декабря 2018, 08:25

У Керченского моста слишком много опор, полагает эксперт.

Ученый предупредил: автомобильная часть Крымского моста опущена практически до уровня моря, ее будет заливать волнами при шторме
Автомобильная часть Крымского моста опущена практически до уровня моря, ее будет заливать волнами при шторме, предупредил ученый / Скриншот видео с youtube.com

Автомобильная часть построенного Российской Федерацией моста через Керченский пролив в захваченный Крым (Крымский мост или Керченский мост) опущена практически до уровня моря, ее "просто будет заливать волнами при шторме, это вообще караул".

Проектировщики Крымского моста — "м*даки", они поставили слишком много опор, на которых лежит полотно, рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар Обозревателю.

По его словам, из-за того, что опоры очень часто стоят, изменился водный обмен между Азовским и Черным морями, от этого гибнут редкие краснокнижные дельфины, которые живут только в Азовском море.

"…И что еще получилось, проход для суден очень низкий, его нужно было поднять, но понятно, что там все делалось для того, чтобы не пропускать украинские суда в Азовское море", — отметил собеседник.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — эксперт"Еще один момент, что при большом течение, они примерно в два раза уменьшили широту потока, тем самым увеличив скорость течения, которая приходится как раз на основные опоры. Это значит, что будет увеличен вынос из-под опор илов, полутвердых глин и прочего, что серьезно влияет на устойчивость этих опор", — добавил ученый.

  • Появились новые фото Керченского моста vk.com/andreypolovinkin2015
  • Появились новые фото Керченского моста twitter.com/krimrt
  • Появились новые фото Керченского моста twitter.com/krimrt
  • Появились новые фото Керченского моста twitter.com/krimrt
  • Появились новые фото Керченского моста twitter.com/krimrt
  • Появились новые фото Керченского моста vk.com/andreypolovinkin2015

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг похвастался, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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Россия Крым Юрий Медовар Крымский мост
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