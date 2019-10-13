"Хреновина уже разваливается": эксперт назвал причину обрушения Крымского моста

Крымский мост вскоре развалится, убежден эксперт / из соцсетей

Российские оккупанты в Крыму в очередной раз отложили запуск поездов по Керченскому мосту, что, по мнению экспертов, говорит о ненадежности моста для регулярных пассажирских перевоок.

По информации, запланированный на декабрь пуск первого полноценного поезда перенесли на 6 месяцев.

При этом мало кто верит в официально озвученную версию — что возникла необходимость раскопок из-за найденного у моста исторического артефакта.

"При чем здесь раскопки, которые они только сейчас выявили… Нашли такую мульку. Простите, пол-Москвы снесли. При чем здесь артефакты? Это отмазка для царя, чтобы еще и денег дополнительно дали", — заявил российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар в интервью "Крым. Реалии".

Реальной причиной не пускать поезда по мосту геолог считает опасные карстовые полости в районе опор. Именно их Медовар называет ответственными за обрушение тоннеля со стороны Керчи, гибель рабочего и проседание грунта.

"Керченский полуостров изобилует карстами — они формируются в карбонатных породах, которых много в Крыму… Если обваливаются тоннели, то это серьезная вещь… В этом месте по геологическим условиям строить ничего нельзя", — выказался эксперт.

При этом эксперт убежден, что после так называемых раскопок поезда таки поедут, но ничего хорошего от этого не будет.

"У этого моста плохая история будет, рано или поздно его не станет, но главное, чтобы никто не погиб", — подытожил геолог.

Отметим, в соцсетях до сих пор многие не поняли, зачем Крымский мост построили.

"А совки-ватники просто в очередной раз проявили свой идиотизм - опять позволили своему плешивому недофюреру их обобрать и потратиться на какую-то никому не нужную хреновину, которая уже разваливается", - высказался пользователь Сети.

"А что с ценами в Крыму? Небось упали после введения в эксплуатацию моста? Не? Странно...", - добавил другой.

Читайте также"Херачь Крым отвоевывать": у Яроша поставили ультиматум ЗеленскомуНапомним, ранее российский ученый Юрий Медовар спрогнозировал судьбу Крымского моста.

"Если железнодорожные перевозки будут запущены на регулярной основе, будут проседать сваи и так называемые опоры, которые на них стоят. Все зависит от массы поездов, которые будут пропускать. Но осадка будет обязательно", – сказал Медовар.

По его словам, мост не выдержит нагрузок, так как его арочная конструкция не предназначена для движения тяжелых габаритных поездов.

Также ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг заявил, что эксплуатация железной дороги на построенном РФ мосту через Керченский пролив в захваченный Крым (Крымский мост или Керченский мост) начнется в декабре 2019 года.