"Никаких камер": Арахамия пришел проверяться на ложь

Давид Арахамия / НВ

"Слуги народа" послушались президента Владимира Зеленского и пошли проходить детектор лжи. В этот раз хвастался глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, которого накануне не допустили к прохождению теста.

Так, перед тестированием Арахамия заявил журналистам, что "уже есть несколько полиграфологов ..., которые говорят, что в такой атмосфере, как мы это делаем сейчас, это не совсем хорошо делать".

"Потому что должна быть тишина полная, никаких камер, никто щелкать не должен", – цитирует главу фракции УНИАН.

При этом он указал, что ему должны задавать вопросы не только как депутаты, но и председателю парламентской фракции, а именно лоббировал ли он чьих-либо интересы законопроекты или голосования по ним.

Кроме того, он почеркнул, что самостоятельно заплатил 2000 гривен за услуги полиграфолога.

Напомним, что ранее в Службе безопасности Украины заявили, что процедура прохождения полиграфа не должна быть публичной и напоминать шоу.