Грызла собака: в Кривом Роге произошел жуткий случай с маленьким ребенком

Собака напала на ребенка / veskr.com.ua

Кошмарный случай с двухлетним малышом произошел в Кривом Роге Днепропетровской области. Так, в четверг, 24 октября, на ребенка набросилась бродячая собака.

По данным местного издания Весь Кривой Рог, инцидент произошел около 9:00 в Терновском районе города возле остановки Огонек.

Очевидцы происшествия утверждают, что огромная собака темно-пепельного окраса внезапно напала на ребенка, повалила его на землю и стала грызть. Внешне животное похоже на собаку породы хаски.

Отмечается, что прохожим удалось вырвать пострадавшего из пасти животного. В то же время собакой никто не занялся, поэтому она до сих пор может представлять опасность для окружающих.

Напомним, что ранее в Полтаве умерла 25-летняя женщина, которую искусала стая бродячих собак.