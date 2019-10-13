В Полтаве умерла молодая женщина, которую покусали бродячие псы

В Полтаве умерла женщина, на которую напали собаки / newbur.ru

В Полтаве умерла 25-летняя женщина, которую утром в субботу, 12 октября, покусала стая бродячих собак.

Отметим, в полицию о случившемся заявила женщина, которая случайно заметила происходящее. К слову, копы нашли пострадавшую уже без сознания. При этом правоохранителям самим пришлось отбиваться от буйного стада псов, в ход пошли газовые баллончики.

Так вот, спустя сутки после нападения животных молодая жительница Полтавы скончалась в реанимации.

"После поступления в больницу пострадавшая сутки находилась в стабильно тяжелом состоянии. У нее было диагностировано сильное переохлаждение, скальпированная рана головы и множественные укушенные раны на теле. Пока нельзя однозначно сказать, что именно привело к летальному исходу. Поэтому ждем результатов судмедэкспертизы. Но по факту смерти открыто уголовное производство", — сообщила пресс-офицер ГУНП в Полтавской области Полина Ларина, передали Факты.

Читайте также"Мало п*зды дали": в Днепре жестко проучили живодера, мучившего собакНапомним, ранее в Днепре повесился живодер, который жестоко мучил свою собаку, перерезав ей горло.

Мужчина еще 8 сентября, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избивал собаку, затем принес ее на плече во двор и перерезал горло, повредив трахею.

Собака выжила, ее срочно прооперировали, сейчас она находится в ветклинике, а на горе-хозяина завели уголовное дело – ему "светило" от 6 месяцев до 3 лет лишения свободы.