На Днепропетровщине полицейский-живодер наколол пса на вилы и швырнул в костер

В Кривом Роге Днепропетровской области 39-летний сотрудник полиции нанес бродячей собаке телесные повреждения.

Как сообщили в горотделе полиции, в связи с инцидентом проводится служебная проверка.

По данным Первого городского, сотрудником полиции оказался Александр Руденко, который занимает должность начальника сектора криминальной полиции отделения на станции Кривой Рог-Главный.

Издание отмечает, что мужчина наколол собаку на вилы и бросил в костер, при этом животное лишь с помощью передних лап сумело выбраться из пламени.

"Сам мужчина утверждает, что травмировал пса нечаянно. Он рассказал, что сажал деревья со своим ребёнком и жёг костёр. В руках у горожанина были вилы. В этот момент возле них находилась свора собак. Полицейский говорит, у животных начался брачный период, поэтому они лаяли и вели себя непредсказуемо. Один из псов бросился к его ребёнку. По словам, мужчины, он защищал мальчика. И якобы оттолкнул собаку тем, что у него было в руках. Как животное попало в костёр, правоохранитель не знает", - пишет издание.

При этом пес получил тяжёлые травмы, его отвезли в лечебницу и оказали помощь. Сейчас животное не становится на задние лапы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре живодеры подбросили на детскую площадку кота с отрезанными лапами.