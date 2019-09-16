В Днепре живодер, который перерезал горло собаке, покончил с жизнью

Живодер, который едва не убил собаку, повесился / flickr.com

В Днепре повесился живодер, который жестоко мучил свою собаку, перерезав ей горло.

Мужчина еще 8 сентября, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избивал собаку, затем принес ее на плече во двор и перерезал горло, повредив трахею, передает Информатор.

Собака выжила, ее срочно прооперировали, сейчас она находится в ветклинике, а на горе-хозяина завели уголовное дело – ему "светило" от 6 месяцев до 3 лет лишения свободы.

По его словам, он – хозяин собаки, а так жестоко он обращался с животным, потому что она ему надоела.

На первом заседании суда мужчина улыбался, и был уверен, что не угодит в тюрьму. К слову, за день до заседания, его нашли активисты, и "разукрасили" ему лицо.

Следующее заседание было запланировано на 16 сентября, однако ему не суждено было состояться — подсудимый на него не явился. Позднее оказалось, что мужчина повесился у себя дома, факт самоубийства подтвердили в пресс-службе Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине полицейский-живодер наколол пса на вилы и швырнул в костер.