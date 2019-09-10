"Мало п*зды дали": в Днепре жестко проучили живодера, мучившего собак

В Днепре кара постигла живодера, который на глазах детей бил ножом собаку на игровой площадке.

В группе Las Solomas в Facebook опубликовали фото мужчины с явными признаками повреждений на лице.

"Вчера ты резал горло собаки на детской площадке, протыкал ее ножом, избивал, а сегодня случайно пару раз упал... карма, сука та еще", - сказано в сообщении.

Отметим, что информация о наказании для живодера также прокомментировали пользователи в комментариях под фото:

"А давайте им все то же делать? Бить, резать, подвешивать за .... Вот так, привселюдно, один раз сделать, чтоб неповадно остальным было! Животные человечней людей... Сцуки!", - предложила Анастасия Бондаренко.

"Я думаю этим на закончиться, это животное которое закончит хуже собаки которую он мучал", - отметил Денис Быченко.

"Жаль мало п....зды дали, надо квасить так, что бы рожи не видно от юшки было.... И пара конечностей сломаных не помешала бы...", - считает Владимир Кушпилев.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине полицейский-живодер наколол пса на вилы и швырнул в костер.