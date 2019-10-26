У Онуфрия пожаловались на "захват" храма сторонниками ПЦУ под Ровно

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявил о захвате их храма в селе Будераж Здолбуновского района Ровенской области сторонниками Православной церкви Украины.

Как пишет ресурс УПЦ МП Рівне. Голос Церкви в Facebook, 26 октября около 6 утра к церкви подъехало несколько авто с молодыми и людьми из соседних населенных пунктов. Они якобы выломали металлические двери и захватили религиозные сооружения, принадлежащие религиозной общине УПЦ МП.

"Возглавлял бесчинства бывший председатель Здолбуновской РГА Сергей Кондрачук, который хорошо известен своей рейдерской деятельностью в возглавляемом им районные. Сейчас в село местные жители вызвали полицию и представителей Ровенской епархии УПЦ МП для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ровенской области спор между прихожанами перерос в массовую драку.