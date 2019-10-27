За шаг до мира: стало известно о судьбе оружия добровольцев в Золотом

Владимир Зеленский встретился в участниками акции в Золотом / Скриншот

После встречи с президентом Владимиром Зеленским и беседы с полицией пребывающие в Золотом Луганской области участники акции против разведения сил вывезли находившееся у них оружие.

Об этом идет речь в специальном видео, опубликованном на ресурсах команды президента Владимира Зеленского, после его поездки на Донбасс.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, комментируя на своей странице в Facebook размещенное видео о поездке президента Зеленского в Золотое, указал, что оно показывает "полную картину, которая позволяет наконец понять все: как там на самом деле, как живут и что говорят люди, чего они боятся и чего они хотят".

"Кстати, оружие – которого вчера якобы "не было" – сегодня изъяли сотрудники МВД. Изъяли и вывезли из Золотого. Может, хоть эта ситуация чему-то нас научит? Например, тому, что не надо бить тревогу о зраде, пока толком не разобрался в ситуации?", - отметил он.

Читайте также"Пацаны, ничего не делать нельзя": в Сеть выложили полную версию беседы Зеленского в ЗолотомКак сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотом-4 и Катериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.

"В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт Национальной полиции Украины для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - отметил Троян.

Он добавил, что полиция и гвардия будут выполнять свои задачи по назначению, в частности, проводить антидиверсионную работу против незаконных вооруженных формирований в зоне разведения войск.

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Напомним, ранее участники блокады разведения сил на Донбассе после общения с Зеленским рассказали о дальнейших планах своих побратимов.