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"Гнать нацбандоту, майданить за конфеты": копы рассказали о выселении националистов из Золотого

28 октября 2019, 17:37

Совместная группа из полицейских и военнослужащих ВВС посетила здание, где разместились представители Нацкорпуса, с целью обычной проверки, заявили в полиции.

Нацкорпус в Золотом
Нацкорпус в Золотом / кадр из видео

Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян заверил, что у группы полицейских, прибывших в Золотое-4 Луганской области, нет задачи выселять кого-либо оттуда.

По словам Вадима Трояна, совместная группа из полицейских и военнослужащих ВВС посетила здание, где разместились представители Национального корпуса, с целью обычной проверки.

Такая проверка является нормальной действием, поскольку территория, где расположен населенный пункт Золотое-4, относится к зоне проведения операции Объединенных сил, сообщили в пресс-службе полиции.

"Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол "кто-то кого-то будет штурмовать", нельзя", - подчеркнул Троян.

Также Троян обратил внимание на то, что полицейские не намерены выселять кого-то из Золотого, а также призвал не спекулировать на этой теме.

Отметим, после встречи с президентом Владимиром Зеленским и беседы с полицией пребывающие в Золотом Луганской области участники акции против разведения сил вывезли находившееся у них оружие.

Отметим, в соцсети активно обсуждают возможное выселение националистов из Золотого.

"На місті зелі я б нікого не виряджав, адже поперше Золоте це територія Украіни, а по друге всі ж розуміють який гвалт підніметься . Не потрібно йти по чужому сценарію. Хай сидять собі і далі хоч до пасхи. Зброю нелегальну（якщо є） звісно вилучить з подальшими наслідками", - отметил Сергей Гнатюк.

"От я не розумію, чому декілька чоловік зі зброєю незаконно знаходяться в Золотому, а коли поліція навіть тільки хоче виконати закон, уже багато хто проти?", - спрашивает Лидия Винниченко.

"Всё просто. Ребята "Азова" работают в стиле "Провокация". Любой штурм им только на руку. Штурм - Это их "Звездный час!" (Информационный повод, возможность "засветиться" перед СМИ...).Они готовы к штурму!", -  убежден Илья Мороз.

"Рецепт очень простой. Перекрыть снабжение и перестать платить деньги. Сами уйдут", - убежден Сергей Золин.

"Они не уйдут потому что потеряют свой хлеб. Стыдно на наш народ что они не имеют уважение к Президенту если б в какой то другой стране военный так повел себя с президентом то было б ему сразу капец ...Так что Владимиру желаю набраться мужество и быть по строже тогда у него все получится", -  высказался Анел Киянчук.

"Куда им теперь, останется только майданить за конфеты своего хозяина...", - добавил Виталий Любомский.

"Пусть перестают быть добровольцами и вступают в ряды ВСУ!!! Или в рядах ВСУ не так выгодно как быть добровольцем, устава нет, присягу не давал, взятки гладки, что хочу то ворочу!", - высказался Заза Гончар.

"Их нужно в тюрьму переселять!!!! Вместе с Марусей зверобой и Соней Фединой!!!", - убеждена Екатерина Залевская.

"Поразгонять всю эту нацбандоту", - сказала Натали Фесенко.

Читайте также"Бывшие военные должны сидеть дома": помощник Зеленского рассказал о его визите в ЗолотоеНапомним, ранее бывший глава Правого сектора и экс-нардеп Дмитрий Ярош заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имел морального права "наезжать" на добровольцев. При этом он указал, что добровольческие батальоны поддерживают украинцы.

"Во-первых, батальоны добровольцев, поддерживает и сегодня вся Украина. Иначе, мы не смогли бы быть фактором в этой войне. Мы уже сейчас можем поднять десятки тысяч украинцев в защиту государства в течение короткого времени...", - отметил Ярош.

Кроме того, он напомнил, что подготовка в добровольческих батальонах на очень высоком уровне.

"Во-вторых, мотивация и обучение добровольцев находится на высоком уровне. А, главное, мы не боимся погибнуть за Украину. Тем более, мы не страдаем от того, что убиваем врагов нашего государства...", - указал экс-глава Правого сектора.

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