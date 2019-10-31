Похищение ребенка в центре Киева: стали известны неожиданные детали

Похищение ребенка / antikor.com.ua

Мужчина в среду, 30 октября, похитил маленького ребенка и скрылся на авто. Правоохранителям удалось поймать подозреваемого.

По данным издания Информатор, правоохранителям позвонила женщина и сообщила, что неизвестный мужчина положил ребенка в корзину, а потом в багажник автомобиля, на котором скрылся с места происшествия.

Спустя час полицейские обнаружили автомобиль подозреваемого. Правоохранители осмотрели авто, но не обнаружили там ребенка, а только пустую корзину. Кроме того, по указанному адресу мужчина проводил ремонтные работы.

Заявительница же по какой-то причине была уверена, что в корзине находится ребенок. При этом она не смогла объяснить полиции, что натолкнуло ее на эту мысль.

Напомним, что ранее в Киеве на улице Саперное Поле, 26 неизвестный мужчина похитил маленького ребенка.