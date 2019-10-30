В центре Киева похитили ребенка: введен план Перехват

Похищение ребенка / antikor.com.ua

Вопиющий случай произошел в Киеве на улице Саперное Поле, 26. Неизвестный мужчина в среду, 30 октября, похитил маленького ребенка.

По данным Информатора, что с 15:10 в столице введен план "Перехват". Правоохранители разыскивают подозреваемого мужчину и автомобиль.

По словам свидетеля происшествия, похитителем является худощавый мужчина 30 лет в темной куртке. Он положил корзину с ребенком в ВАЗ 21099 и скрылся с места. Номерные знаки машины - АІ 3045 ОС.

Напомним, что ранее в поселке Коцюбинское Киевской области средь бела дня неизвестная женщина втерлась в доверие к семье малыша и украла его. Правоохранителям спустя четыре часа удалось обнаружить украденного трехмесячного ребенка. Малыша нашли в Киевской области.