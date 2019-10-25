Состояние аффекта: всплыли неожиданные детали о похитительнице младенца

Анастасия Полищук / Facebook Анастасии Полищук

Анастасии Полищук, которая похитила трехмесячного ребенка в поселке Коцюбинское Киевской области, в пятницу, 25 октября, изберут меру пресечения. Девушку подозревают в похищении человека.

По словам адвоката Дины Дрыжаковой, ее не пускали к задержанной, мотивируя это тем, что у Анастасии уже есть защитник.

"Они говорили, что у нее уже есть адвокат. Это бесплатный защитник, но по закону подозреваемый может иметь до пяти адвокатов. Она может сама от меня отказаться, но не пускать они не имели права. Я попала к Насте только в час ночи, я очень этим возмущена", – рассказала Обозревателю адвокат.

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При этом Дрыжакова заверила, что Полищук не понимала, что она делает и могла унести ребенка, находясь в состоянии аффекта.

"Она принесла его домой как своего ребенка и уложила спать. Как она рассказывала мне, она была беременна, но на ранних сроках у нее произошел выкидыш. У нее были определенные трудности с отцом ребенка, и она боялась сказать ему, что потеряла его", – объяснила защитница.

Кроме того, она подтвердила, что Полищук получила контузию, которая на фоне стресса могла повлиять на состояние девушки.

В свою очередь руководитель Украинской военной организации "Спас-23" Владимир Волков рассказал, что два года работал с похитительницей и ничего подобного за ней не замечал.

По данным полиции, молодой человек девушки, от которого она ждала ребенка, находиться в местах лишения свободы.

Напомним, что Анастасии Полищук сообщили о подозрении в похищении человека.