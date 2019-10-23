Втерлась в доверие: под Киевом женщина нагло украла младенца, введен план "перехват"

Женщина украла ребенка в селе Коцюбинское / скриншот соцсети

Вопиющий случай произошел в поселке Коцюбинское Киевской области. 23 октября посредь бела дня неизвестная женщина втерлась в доверие к семье малыша и украла его.

По информации, воровка познакомилась с мамой ребенка под предлогом помощи малоимущим.

Добавим, что в группе "Територіальна громада Коцюбинського" в Facebook сообщили, что похитительница ребенка приехала на знакомство с мамой-волонтером, которая занималась помощью малоимущим. Она якобы хотела вместе с ней поехать к семье нуждающихся, но по дороге волонтер решила заехать на почту. Женщина вызвалась составить компанию и последить за малышом в коляске на улице.

В то же время в пресс-службе ГУНП в Киеве подтвердили факт похищения.

По области ввели план "Перехват" с ориентировкой на легковой автомобиль.

Также стало известно, что воровке на вид лет 25, у нее черные волосы, веснушки, черные очки для зрения. Приехала она в Коцюбинское на серебристом "Ланосе".

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