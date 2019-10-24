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Похищение младенца под Киевом: отец подозреваемой рассказал новые детали

24 октября 2019, 22:05

Анастасия Полищук перед похищением ребенка сообщила отцу, что он станет дедушкой.

Анастасия Полищук
Анастасия Полищук / Facebook Анастасии Полищук

Анастасие Полищук, которая 23 октября в Коцюбинском похитила трехмесячного ребенка, сообщили о подозрении. 26-летнюю девушку обвиняют в похищении человека.

"Сотрудники Ирпенского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили о подозрении 26-летней женщине в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

При этом правоохранители отметили, что уже 25 октября девушке изберут меру пресечения в Ирпенском городском суде.

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В свою очередь, отец подозреваемой рассказал в комментарии Обозревателю, что девушка родом из Бердичева с Житомирской области, где на данный момент живут ее родители. По словам, Александра, его дочь из Житомирского вуза перевелась в Киев, где училась на журналиста. Она всегда очень любила детей и подрабатывала няней.

"Она и тут до отъезда в Киев, всегда тянулась к детям, общалась с ними. Подрабатывала няней, в столице, пока училась и снимала жилье тоже работала няней. Иногда даже жила с ребенком, ухаживала за ним", – рассказал мужчина.

Папа задержанной подтвердил, что личная жизнь девушки не сложилась, кроме того, она была в зоне АТО, а именно в Дебальцево.

Семья Анастасии Полищук не может объяснить ее поступок.

"За три дня до этого она мне сообщила, что я стал дедушкой. А потом мы узнаем, что она похитила ребенка, и видим по телевизору. Я не могу к ней плохо относиться, потому что она моя дочь. Но и оправдать ее поступок я не могу. Мама переживает сильнее меня, ведь она рожала ее", - подытожил расстроенный мужчина.

Напомним, что правоохранителям спустя четыре часа удалось обнаружить украденного трехмесячного ребенка. Малыша нашли в Киевской области.

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