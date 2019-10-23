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Под Киевом полиция нашла украденного средь бела дня младенца: подробности

23 октября 2019, 16:55

Похитительнице светит срок до пяти лет.

Похищение ребенка
Похищение ребенка / antikor.com.ua

Правоохранителям удалось обнаружить украденного трехмесячного ребенка. Малыша нашли в селе Коцюбинское в киевской области.

"Украденного в селе Коцюбинское младенца нашли. Ребенок жив и не пострадал, в дальнейшем его осмотрят медики", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Facebook.

При этом полиция задержала похитительницу в селе Софиевская Борщаговка. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства и причины похищения.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Стоит отметить, что сначала полиция обнаружила пустое авто, на котором злоумышленница увезла ребенка.  

Напомним, что ранее в поселке Коцюбинское Киевской области средь бела дня неизвестная женщина втерлась в доверие к семье малыша и украла его.

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