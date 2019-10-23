Беременность и потеря ребенка: появились неожиданные подробности о похитительнице малыша под Киевом

Появились подробности о похитительнице ребенка / полиция

Женщина, которая втерлась в доверие к жительнице Коцюбинского и 23 октября средь бела дня похитила ее трехмесячного мальчика, ранее воевала на Донбассе в составе добровольческого батальона, сообщил начальник Ирпенского отдела полиции Олег Петренко.

По его словам, воровка ранее была добровольцем в зоне АТО.

"Оказалось, что она 1993 года рождения, сама проживала в Бердичеве... Училась в одном из колледжей, а именно – воспитательницей. Также выяснено, что она находилась в зоне АТО в одном из добровольческих батальонов и получила контузию. После контузии переехала жить в один из жилых комплексов Киево-Святошинского района, где познакомилась с молодым человеком. Предыдущий ее муж находится в местах лишения свободы" – сказал Петренко.

По данным копов, от нового знакомого женщина забеременела, но беременность была прервана, женщина потеряла ребенка в утробе. От мужа она не могла зачать ребенка, отметил полковник.

"И все же она поставила перед собой цель, чтобы у нее был свой ребенок. Она на три месяца пошла в хостел, проживала, добавилась в ряд групп (есть такая группа "Помощь молодым мамам"), изучала определенные обстоятельства и вынашивала, на наше видение, определенное намерение завладеть чьим-то младенцем. Результаты мы с вами уже увидели", – объяснил Петренко, передает ТСН.

Добавим, что ребенка нашли спустя четыре часа, при этом полиция задержала похитительницу в селе Софиевская Борщаговка.

"Украденного в селе Коцюбинское младенца нашли. Ребенок жив и не пострадал, в дальнейшем его осмотрят медики", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Facebook.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, средь бела дня неизвестная женщина втерлась в доверие к семье малыша и украла его. По информации, воровка познакомилась с мамой ребенка под предлогом помощи малоимущим.

Добавим, что в группе "Територіальна громада Коцюбинського" в Facebook сообщили, что похитительница ребенка приехала на знакомство с мамой-волонтером, которая занималась помощью малоимущим. Она якобы хотела вместе с ней поехать к семье нуждающихся, но по дороге волонтер решила заехать на почту. Женщина вызвалась составить компанию и последить за малышом в коляске на улице.